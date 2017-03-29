Мужніють у боях

Юні вихованці Тернопільської ДЮСШ із греко-римської боротьби отримані від своїх наставників на тренуваннях уроки закріплюють змагальним досвідом. Нещодавно, скажімо, доволі успішно з’їздили до Болехова Івано-Франківської області, де на запрошення організаторів узяли участь у традиційному відкритому юнацькому чемпіонаті міста.

У своїй ваговій категорії не мав собі рівних учень Тернопільської ЗОШ №23 Володимир Томбоштейн. Титул віце-чемпіонів турніру вибороли Павло Павлович із ЗОШ №16 та Арсен Товмасян із ЗОШ №4. А відзнак за третє місце удостоїлися ще двоє учнів шістнадцятої школи — Максим Ратушняк та Ілля Павлович.

Юні тернопільські борці удосконалюють свою майстерність під керівництвом директора начального спортивного закладу, заслуженого тренера України Андрія Телебана і майстра спорту Володимира Лучанка.

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