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02.03.2017 автор:  Богдан Дікальчук

Наставника не підвів

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Відкритий Всеукраїнський турнір із греко-римської боротьби пам’яті Івана Толмачова нещодавно відбувся в Одесі. За нагороди традиційних змагань сперечалися понад дві сотні юних борців віком від десяти до сімнадцяти років з переважної більшості областей нашої держави і сусідньої Молдови. 

У такій солідній компанії не загубився і вихованець Тернопільської ДЮСШ з греко-римської боротьби Володимир Томбоштейн. Узявши участь у баталіях наймолодших, учень Тернопільської ЗОШ №23 у своїх ваговій категорії став одним з головних претендентів на перемогу. На відмінно провів усі попередні поєдинки і поступився лише в сутичці за вихід до фіналу. Тож у підсумку — відзнаки за третє місце.

Тренується юний борець під керівництвом майстра спорту Володимира Лучанка.

Фото з вільних джерел

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Про автора

Богдан Дікальчук

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