На призи від чемпіона

Після завершення чемпіонатів України у всіх вікових групах манеж Сумського державного університету гостинно прийняв і учасників традиційних юнацьких Всеукраїнських змагань з легкої атлетики на призи заслуженого майстра спорту Юрія Білонога. Тож вихованцям відділення легкої атлетики Тернопільської ОДЮСШ, які відправилися вже на шістнадцяті такі старти, випала чудова нагода перевірити рівень своєї майстерності під час суперечки з більш ніж чотирма сотень ровесників із трьох з половиною десятків аналогічних чи спеціалізованих спортивних навчальних закладів нашої держави.

Іменинниками, звісно ж, почувалися юні штовхальники ядра. Адже саме в їхній дисципліні свого часу домігся вагомих успіхів головний організатор цих змагань. У найпрестижніших міжнародних офіційних турнірах не так давно не тільки брала участь, а й перемагала і наставниця тернопільських атлетів Галина Шмуляєва. Тому після фінальних спроб можна було зрозуміти відчуття колишньої чемпіонки Європи серед юніорів — жоден з підопічних не змусив тренера червоніти. Баталії юнаків молодшої вікової групи (до шістнадцяти років) завершилися перемогою учня Тернопільської ЗОШ №19 Андрія Жука, який у кращій спробі послав 4-кілограмовий снаряд на 13 метрів 87 сантиметрів.

Безпосередню участь у боротьбі за нагороди взяли і дівчата. Встановивши новий рекорд області, 12 метрів 1 сантиметр, друге місце виборола учениця ЗОШ №22 Вікторія Мітюрьова. «Бронза» турніру молодших штовхальниць дісталася Наталії Гривняк із ЗОШ №14 (10 метрів 9 сантиметрів), а подруга віце-чемпіонки по навчанню Дарина Мостова фінішувала четвертою — 9 метрів 87 сантиметрів.

Натомість у змаганнях 16—17-річних юнаків іншого наставника Тернопільської ОДЮСШ, заслуженого тренера України Михайла Васірука порадував учень Тернопільського ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі Назар Флисник. У бігу на 60 метрів на бігову доріжку вийшли 83 спринтери. І наш земляк не тільки зміг пробитися до фіналу, а й вибороти друге місце — 7,36 секунди.

Фото з архіву Леоніда ДАХНОВСЬКОГО