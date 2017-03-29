Не вистачило досвіду

У Сумах визначилися лауреати чемпіонату України з футзалу серед спортсменів з вадами зору. Збірній тернопільського «Інваспорту» за підсумками турніру, проведеного серед шести колективів в одне коло, вдалося завоювати бронзові медалі.

Виступити ще краще підопічним граючого тренера, заслуженого майстра спорту Богдана Бадла, мабуть, завадила відсутність необхідного досвіду. Розпочавши з упевненої перемоги над першою командою Сумщини (4:0), хлопці далі не змогли уникнути зовсім необов’язкових утрат, які і дозволили зійти на верхню сходинку п’єдесталу невдахам дебютного матчу.

Якщо господарі в решті поєдинків уже не засмучували власних прихильників, то наші земляки, не менш упевнено перемігши в наступній зустрічі ще й харків’ян (7:2), далі несподівано поступилися команді з Чернігівської області (2:5) і розійшлися миром з футзалістами Донеччини — 1:1. Тож завершальна мінімальна перемога над другою командою із Сумщини (1:0) змусила за додатковими показниками поступитися другим місцем ще й чернігівцям, з якими набрали по десять очок.

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