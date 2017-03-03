Об’єктів незавершеного будівництва в переліку немає

— Домовився обміняти незавершений житловий будинок у Смикавцях на квартиру в Тернополі. Має слушність нотаріус, коли вимагає сплатити податок?

— У Тернопільській ОДПІ роз’яснили, що нотаріус вас правильно проінформував. У пункті 172.1 статті 172 Податкового кодексу України, в якому зазначені випадки, коли дохід від продажу чи обміну нерухомості не оподатковується, об’єкту незавершеного будівництва не знаходимо. Натомість у пункті 172.2 зазначено, що дохід, отриманий від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об’єктів нерухомості, зазначених у пункті 172.1 цієї статті, або від продажу об’єкта нерухомості, не зазначеного в пункті 172.1, підлягає оподаткуванню податком на доходи за ставкою п’ять відсотків та військовим збором — 1,5 відсотка.

Дохід від продажу чи обміну об’єкта нерухомості визначається, виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу (обміну), але не нижче оціночної вартості такого об’єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону.

Під час проведення операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомості нотаріус посвідчує договір за наявності їхньої оціночної вартості та документа про сплату стороною (сторонами) договору податку до бюджету. Також нотаріус зобов’язаний щокварталу подавати до податкової інспекції інформацію про такі договори, включаючи інформацію про їхню вартість та суму сплаченого податку. Доходи, отримані від подібних операцій, підлягають декларуванню.

Детальніші консультації, тренінги та надання практичної допомоги у заповненні декларації про майновий стан і доходи — в Центрі обслуговування платників за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1 чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ