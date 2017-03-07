Оформили стосунки з найманими працівниками

Упродовж перших двох місяців цього року 2844 суб’єктів господарювання Тернопільського району подали до Тернопільської ОДПІ повідомлення про прийняття на роботу 8005 найманих працівників. Про це повідомив начальник відділу адміністрування податків із самозайнятих осіб Тернопільської ОДПІ Ігор Задорожний.

Більше третини з останніх (3315 працівників) прийняли 1815 фізичних осіб — підприємців. Згідно з Порядком повідомлення податкової інспекції про прийняття на роботу працівників, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 17 червня 2015 року, підприємці проінформували про це податкову інспекцію за місцем їх обліку як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором.

Варто також зауважити, що у випадку залучення тимчасових працівників за договорами цивільно–правового характеру, повідомлення подавати не потрібно. Однак необхідно пам’ятати, що при укладенні договору виконавець виконує роботу на власний ризик, не є найманим працівником та на нього не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку. Роботодавець за таким договором також не забезпечує умови праці громадянина. Останній самостійно організовує виконання роботи (надання послуг) та не може використовувати засоби праці роботодавця. За договором цивільно-правового характеру оплачується не процес праці, а його конкретний результат, який визначається після закінченні певної роботи й оформлюється актом приймання–передачі.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ