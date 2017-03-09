Постояли за честь навчального закладу

У борцівському залі Тернопільської ДЮСШ №1 визначилися лауреати відкритого чемпіонату міста з вільної боротьби. В суперечці з господарями килима, а також атлетами з Теребовлі, Борщева, Шумська, Чорткова і Кам’янця-Подільського Хмельницької області далеко не найгіршими стали вихованці Тернопільської ОДЮСШ з літніх видів спорту.

Ветерана боротьби, заслуженого тренера України Василя Руденка, скажімо, порадував Андрій Корба, якому не було рівних у ваговій категорії до 100 кілограмів. А Петро Бучинський (до 69 кг) і Назар Періг (до 85 кг) вибороли «срібло».

Не відстали і брати Подолянюки, якими опікується Іван Лозинський. Турнір атлетів, чия вага не перевищує 46 кілограмів, завершився перемогою Богдана. У ваговій же категорії до 63 кілограмів друге місце завоював Сергій.

Фото Анатолія ЯЦИНИ