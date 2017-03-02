Своє не цінують на догоду агресорові

У столиці нашої держави визначилися лауреати юнацького чемпіонату України з гирьового спорту в класичному двоборстві. А студенти вищих навчальних закладів сперечалися за нагороди у вправі за довгим циклом.

І в обох турнірах відзначилися тернопільські богатирі, які займаються в Збаразькій районній дитячо-юнацькій спортивній школі. Свій дебют на всеукраїнських змаганнях підопічний заслуженого тренера України Петра Багрія Максим Піх відзначив бронзовою медаллю в суперечці атлетів, чия вага не перевищує 55 кілограмів. Причому в першій вправі, поштовху, зміг показати другий результат. Натомість багаторазовий призер всеукраїнських змагань, кандидат у майстри спорту Богдан Тольпа, який змагався в наступній ваговій категорії, в поштовху не мав собі рівних. Однак, аби обміняти «срібло» за сумою двоборства на чемпіонський титул, йому ще доведеться напруженіше попрацювати на тренуваннях з іншою вправою — ривком.

Без сумніву, набрався досвіду й інший дебютант, підопічний Віталія Гуголя Олексій Піпаш. Атлетові вистачило характеру не тільки з першого ж разу завоювати третє місце у ваговій категорії до 90 кілограмів, а й допомогти юнацькій збірній краю вибороти друге командне місце. Результат, без сумніву, непоганий. Особливо зважаючи на те, що за нагороди сперечалися юнаки 1999—2001 років народження. А збаражці — на рік молодші й на всеукраїнських змаганнях школярів ще мають справу з 16-ти, а не 24-кілограмовими гирями.

Порадували Віталія Гуголя і студенти. Жодних шансів на перемогу не дав суперникам переможець і призер чемпіонату світу Роман Баланюк, який навчається в Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки. А студент Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя Володимир Гуменний, яким нині також опікується заслужений тренер України Зіновій Кульчицький, відзначив дебют на змаганнях такого рівня завойованим шостим місцем.

Попри вагомі успіхи, голова Тернопільської обласної федерації гирьового спорту Петро Багрій знову не міг не згадати і про проблеми, які останніми роками не оминають переможців та призерів багатьох міжнародних і всеукраїнських змагань. Міністерство молоді і спорту далі вперто лобіює створений за часів Януковича «Союз гирьового спорту України», чиї керівні міжнародні органи розташовані в Росії. Навіть незважаючи на те, що вітчизняна федерація виграла судові спори, заручилася підтримкою багатьох відомих політиків і спортсменів, статус національної федерації чиновники вперто продовжують надавати найманцям країни-агресора.

І подібна ситуація не може тривати вічно. Адже тим спортсменам, які не бажають здаватися на милість «московського патріархату», держава через обласні управління фізичної культури і спорту відмовляє у фінансуванні поїздок на всеукраїнські змагання, чинить інші суттєві перешкоди. Красномовний, до речі, факт на завершення. У командній суперечці на юнацькому чемпіонаті України перемогли атлети з Луганської області, які теж не зрадили Федерації гирьового спорту України.

На фото: збаразькі гирьовики разом зі своїми наставниками Петром БАГРІЄМ (зліва) і Віталієм ГУГОЛЕМ (справа).

Фото з архіву Петра БАГРІЯ