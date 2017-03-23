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23.03.2017 автор:  Богдан Дікальчук

Спеціальна програма для юних прихильників «королеви»

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Федерація легкої атлетики Тернопільської області спільно з Тернопільським міським центром фізичного здоров’я населення, обласним відділенням Національного олімпійського комітету України та Тернопільським національним педагогічним університетом імені В. Гнатюка і далі активно розвивають програму Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій «Дитяча легка атлетика». Нещодавно в залі спортивних ігор вишу відбулася матчева зустрів юних прихильників «королеви» з чотирьох областей Західної України. 

Після запальної танцювальної розминки діти з Івано-Франківська, Ужгорода, Буська на Львівщині і Тернопільських загальноосвітніх шкіл №№ 6,7 та 24 продемонстрували свою майстерність у різноманітних способах бігу та стрибків, комплексній естафеті та в метанні диску. Однією з родзинок змагань, без сумніву, став і флешмоб «Спорт».

У напруженій суперечці чемпіонський титул вибороли школярі з двадцять четвертої. На п’єдестал пошани зійшли також їхні ровесники з Івано-Франківська та Ужгорода. Втім призи та відзнаки від організаторів та їхніх партнерів — торгової марки «Ласунка» і ТОВ «Микулинецький бровар» — дісталися не тільки лауреатам, а й усім учасникам стартів. На згадку про наше місто кожна команда також отримала від міської ради книгу про Тернопіль.

Фото Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення

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Про автора

Богдан Дікальчук

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