Справжні молодці!

Лауреатів чемпіонату України з легкої атлетики в приміщенні визначили спортсмени з особливими потребами ще трьох нозологій інвалідності. Одними з головних героїв стартів у Запоріжжі стали тернопільські прихильники «королеви» — вдев’ятьох завоювали шість золотих, одну срібну і шість бронзових медалей.

Під час суперечки атлетів з ураженням опорно-рухового апарату в своїх класах бронзові медалі завоювали штовхальники ядра Володимир Гродзік і Микола Божемський. Причому перший з підопічних Івана Салука вперше виконав норматив кандидата в майстри спорту, пославши снаряд на 10 метрів 20 сантиметрів. А після одного з вирішальних забігів на 200 метрів нагороди такої проби удостоєний також Ігор Фіялка, який займається під керівництвом відомого стрибуна у висоту, майстра спорту Віктора Ворка.

В улюбленій же дисципліні молодого наставника, який ще сам не припинив активних виступів, порадував один з його молодших підопічних, 17-річний Сергій Волохатий. Змагаючись у турнірі спортсменів з вадами розумового і фізичного розвитку, завдяки вдалій спробі на висоті 1 метр 65 сантиметрів не тільки завоював чемпіонський титул, а й уперше виконав норматив майстра спорту в своїх нозології та класі. І на цьому не зупинився, ставши ще й чемпіоном у бігу на 60 метрів і бронзовим призером у стрибках в довжину.

Порадували тренера і ще двоє бігунів. Відразу за Сергієм Волохатим у спринті фінішував Мар’ян Репета, заслужено завоювавши срібну медаль. А Миколі Хрупалику в цьому ж класі не було рівних у бігу на 1500 метрів. Та найбільшої похвали, звісно ж, заслуговує майстер спорту Ольга Зазуляк. Завдяки багаторічній плідній співпраці з уже згаданим Іваном Салуком 23-річна спортсменка таки здійснила свою мрію. Після перемог у бігу на шістдесят метрів і в потрійному стрибку спортсменку включили до складу збірної України. Від сьогодні, 8 березня, Ольга Зазуляк уперше бере участь у чемпіонаті Європи з легкої атлетики в приміщенні, який проходить у столиці Чехії Празі.

На завершення ж — про успіхи ще двох земляків, які взяли участь у стартах спортсменів з вадами зору. Дві бронзові медалі у Дмитра Мурдзи — в бігу на 200 метрів і в штовханні ядра. Гайдом спортсмена, до речі, виступав Віктор Ворко. А ветеран тернопільського «Інваспорту» Василь Горобець із Залізців Зборівського району, не втомлюючись завойовувати нагороди всеукраїнських змагань з багатьох видів спорту, поїздку до Запоріжжя увінчав перемогою в штовханні ядра.

На фото: після успішного виступу Ольга ЗАЗУЛЯК нині вже в Празі, де захищає честь збірної України на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в приміщенні.

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