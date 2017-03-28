Тріумф Ірини Копитко

Під час чемпіонату України з важкої атлетики серед юніорів віком до двадцяти років, який минулого тижня відбувся в Запоріжжі, ще одного вагомого успіху домоглася підопічна тренерського подружжя Віктора Симіва і Вікторії Шайморданової Ірина Копитко. Наша землячка завоювала чемпіонський титул у суперечці дівчат, чия вага не перевищує 58 кілограмів.

Студентка Тернопільського національного економічного університету, нагадаю, є уродженкою Озерни Зборівського району. Саме там і розпочала заняття важкою атлетикою у відділенні Тернопільською ОДЮСШ «Колос» під опікою нині покійного Богдана Дідинця. Далі ж під керівництвом нинішніх своїх наставників удосконалювала майстерність у Скалатській ДЮСШ сільського товариства, звідки пізніше перейшла до обласної ШВСМ. Неодноразово ставала лауреатом всеукраїнських змагань дівчат віком до тринадцяти, п’ятнадцяти і сімнадцяти років, норматив майстра спорту виконала два роки тому.

І ось перша перемога на юніорському чемпіонаті України. Причому впевнена: зафіксувавши в ривку 74 кілограми і штовхнувши штангу, яка лише один кілограм не дотягнула до центнера, Ірина більш ніж упевнено випередила найближчу з конкуренток. А це, за словами Віктора Симіва, означає, що далі на порядку денному в талановитої спортсменки — підготовка до дебютних у цій віковій групі міжнародних стартів. Чи поїде на червневий юніорський чемпіонат світу до Японії, залежатиме передусім від фінансових можливостей збірної. А ось жовтнева першість Європи в Албанії повинна стати для Ірини Копитко випробуванням на міцність. Із допомогою голови Тернопільської обласної федерації важкої атлетики Богдана Олійника, сподівається Віктор Симів, дівчині вдасться підійти до неї в повній бойовій готовності.

Натомість ще одна талановита наша атлетка, вихованка Хоростківської ДЮСШ імені Миколи Підодвірного Марія Теодозів, яка паралельно з Іриною Копитко підкорювала п’єдестали всеукраїнських змагань дівчат різних вікових груп, на жаль, не змогла посперечатися за нагороди. Через прикру травму, отриману на розминці, підопічна Ярослава Ваверчака змушена була останньої миті знятися з турніру.

Інші ж тернопільські атлети посперечатися за медалі не змогли. Відчутно молодша за фавориток своєї вагової категорії Андріана Череда, яка в Тернопільській ОДЮСШ з літніх видів спорту займається під керівництвом Степана Онищука, посіла п’яте місце. Ще один вихованець цього навчального спортивного закладу Андрій Сеньківський (тренер Роман Бутрин) фінішував чотирнадцятим. А Валентин Наливайко, яким у Тернопільській ДЮСШ №1 опікується Володимир Тернопільський, фінішував дванадцятим.

На фото: чемпіонка України серед юніорок Ірина КОПИТКО (посередині) разом зі старшими подругами і землячками Іванною ПАВЛИК та Оленою САЛАБАЙ.

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