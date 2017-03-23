Усе для підприємців?

Чув, що з нового року для підприємців, які працюють на загальній системі оподаткування, розширили перелік витрат, на які можна зменшувати свій дохід. Про які витрати йдеться?

Справді, нещодавно до чинного законодавства —роз’яснили в Тернопільській ОДПІ — внесли суттєві зміни для підприємців, які працюють на загальній системі оподаткування. Зокрема, до витрат включаються суми єдиного внеску, суми податків і зборів, які пов’язані з проведенням господарської діяльності підприємця.

Однак суми ПДВ, якщо підприємець зареєстрований його платником, та акцизного податку, податку на доходи фізичних осіб із власного доходу від господарської діяльності та податку на майно до витрат включатися не будуть. До витратної частини можна також додавати платежі, сплачені за одержання ліцензій на провадження певних видів підприємницької діяльності, одержання дозволу чи іншого документа дозвільного характеру, пов’язаного з господарською діяльністю. Також підприємцям надано право за власним бажанням нараховувати та включати до складу витрат амортизацію основних засобів та нематеріальних активів. Але за умови ведення їх окремого обліку.

Цікавим є і те, що можуть повністю включатися до складу витрат, а не амортизуватися, витрати звітного періоду на проведення ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних засобів. А також витрати на ліквідацію основних засобів.

Зауважте також, що підприємці не мають права амортизувати основні засоби подвійного призначення, до яких віднесли земельні ділянки, житлову нерухомість, легкові та вантажні автомобілі.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ