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03.03.2017 автор:  Богдан Дікальчук

У пам’ять про наставника і побратима

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Аматори з волейбольного клубу «Почаїв» нещодавно провели традиційний турнір пам’яті колишнього свого наставника Петра Циганюка. Чимало років пропрацювавши вчителем фізичної культури, Петро Данилович для багатьох став прикладом як у житті, так і в спорті. 

Аби вшанувати пам’ять побратима, на змагання завітали також чимало його колишніх колег та друзів. Усі разом азартно підтримували місцевих волейболістів під час вирішальної гри з кременецькою «Академією». І хоча гості все ж виявилися сильнішими, азартна боротьба на майданчику не могла не запам’ятатися переважній більшості з уболівальників.

А відзнаки за третє місце дісталися аматорам гри над сіткою з Лідихова.

Фото Сергія ПРОКОПЧУКА

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Про автора

Богдан Дікальчук

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