Фаворити ті самі

Стартові після тривалої зимової перерви поєдинки весняної частини чемпіонату України в прем’єр-лізі загалом підтвердили закономірність турнірного становища дюжини елітних колективів. Як і зайвий раз нагадали про наявність величезних проблем у вітчизняному футболі: від недоброякісних у цю пору року газонів до низького рівня майстерності більшості учасників.

Оскільки ще до завершення першого етапу турніру ім’я нового чемпіона, здається, ні для кого не є таємницею, то окрасою саме дев’ятнадцятого туру мав стати матч головних конкурентів у боротьбі за друге місце — київські динамівці завітали на запорізьку «Славутич-Арену» в гості до луганської «Зорі». Господарі, які відставали від поки що чинних чемпіонів на три пункти, розпочали жвавіше, і вже на четвертій хвилині їхній нігерійський нападник Денніс Бонавентуре виявився спритнішим за оновлену захисну ланку киян.

Однак запасу міцності на дебютну частину зустрічі більше все-таки виявилося в підопічних Сергія Реброва. Рівновагу відновили вже через дев’ять хвилин завдяки зусиллям Дениса Гармаша. А коли завершувалися перші півгодини гри, новий лідер атак динамівців Артем Бесєдін, так само зігравши на випередження, як з’ясувалося, встановив остаточний результат матчу — 2:1 на користь гостей.

Натомість гравці донецького «Шахтаря», аби не дати змоги динамівцям скоротити відставання, перемоги з аналогічним рахунком 2:1 над полтавською «Ворсклою» домоглися аж на 90-й хвилині. Гості харківської арени «Металіст», де з початку цього року гірники приймають своїх суперників, виграли перший тайм після того, як на 27-й хвилині Дмитро Хльобас застав зненацька Андрія П’ятова. Лідери чемпіонату відновили рівновагу всередині другого тайму завдяки Вікторові Коваленку. Забити ж переможний гол аргентинцеві Факундо Ферейрі допоміг його земляк Густаво Бланко-Лещук. Колишньому нападникові львівських «Карпат», з усього видно, Паулу Фонсека повністю довіряє.

Інші результати дев’ятнадцятого туру: «Олімпік» — «Сталь» — 0:0, «Олександрія» — «Волинь» — 6:0, «Зірка» — «Дніпро» — 1:1, «Чорноморець» — «Карпати» — 1:0.

Матчі двадцятого туру відбудуться найближчих вихідних, 4—5 березня.

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