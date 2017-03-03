Хіба варвари могли так учинити

Надзвичайно сонячним видався перший весняний день. Тож, не гаючи часу, тернопільські легкоатлети вирішили перебратися з тісних манежу педагогічного університету і шкільних спортивних залів на рідний для них міський стадіон.

— Але те, що вони побачили, — пролунав у трубці схвильований голос відповідального секретаря Федерації легкої атлетики Тернопільської області Леоніда Дахновського, — не могло не вразити. Зарозумілість (аби не сказати придуркуватість) чиновників із Професіональної футбольної ліги України, які торік усередині листопада, незважаючи на снігові замети, домоглися проведення надзвичайно «важливого» футбольного матчу першої ліги між «Тернополем» і рівненським «Вересом», обернулася справжнім армагедоном.

Про стан газону футбольного поля прихильники «королеви спорту», щоправда, не взялися робити висновків. Краще про це, без сумніву, скажуть гравці команди майстрів, яким віднині доведеться хіба в «Сірка очей позичати», коли до них завітають ті чи інші суперники. Але те, що зробили восени з біговими доріжками, звільняючи арену від снігу, інакше, як знущанням над легкою атлетикою, не назвеш! Три з лишком десятки років, відколи їх постелили, не одне покоління спортсменів не тільки завоювали для рідного краю сотні медалей всеукраїнських та міжнародних змагань, а й усіма доступними засобами пильнували, аби на покритті, яке від часу, звичайно ж, руйнувалося, могли займатися і ті, хто прийде їм на зміну.

Зрештою, гляньте самі. Без образ на адресу аутсайдерів першої футбольної ліги і заїжджих легіонерів з Рівного, які взялися відроджувати славу тамтешнього «Вереса» з допомогою заохочення ласих до грошей арбітрів, але хіба їхнє «принципове» протистояння, яке апріорі не могло через несприятливі погодні умови зібрати більше сотні глядачів, вартувало того, щоб позбавити п’ять членів збірної України з легкої атлетики, шість кандидатів до неї, сотні юних талановитих атлетів єдиного місця для тренувань та проведення обласних та всеукраїнських стартів. Біг з перешкодами — це лише одна з легкоатлетичних дисциплін. А для решти проводити тренування на знищених бігових доріжках — все одно, що втрачати час. Та ще й ризикувати власним здоров’ям.

Чи, іншими словами, про завойовані торік 57 медалей чемпіонатів і кубків України з легкої атлетики доведеться, мабуть, забути. Тому керівництву міста, комунальною власністю якого є головна спортивна арена Тернопільщини, негайно необхідно втрутитися в ситуацію. Обіцяними коштами на виділення проектно-кошторисної документації вже ніяк не обійтися. Зволікати із встановленням нового сучасного покриття на бігових доріжках не можна ні на мить. Майстрам «королеви спорту» просто ніде займатися!

Фото Леоніда ДАХНОВСЬКОГО