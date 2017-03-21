Ще й з японського п’єдесталу на згадку світлина

На завершення зимового сезону серед спортсменів-паралімпійців знову порадував вихованець тернопільських «Інваспорту» та ДЮСШ центру Тарас Радь. Сьогодні, 21 березня, випускник Тернопільської школи-колегіуму імені Йосифа Сліпого, не зрадивши власній традиції, зійшов і на п’єдестал пошани в японському Саппоро, де завтра завершується останній етап Кубка світу з лижних гонок та біатлону серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та з вадами зору.

Як і всі інші учасники, чоловіки в категорії сидячи змагалися на довгій біатлонній дистанції з чотирма вогневими рубежами. Без жодних несподіванок для спеціалістів боротьбу за чемпіонський титул повели німецький атлет Мартін Фляйг і наш земляк. З випробуваннями на стрільбищі краще впорався Тарас — один промах проти двох у конкурента. Але в сімнадцятирічного підопічного заслуженого тренера України Віктора Федорчака, вочевидь, на останок сезону залишилося трохи менше сил, аніж у на добрий десяток років старшого суперника. Тож до фінішу виснажливих перегонів німецький стріляючий лижник дістався на сорок секунд швидше за нього.

Гідну конкуренцію дуету фаворитів сьогодні вдалося скласти ще одному багаторазовому призерові етапів Кубка світу, норвежцеві Ларсену Тригве Стейнару. Однак три промахи змусили земляка Уле-Айнара Бьордалена задовольнитися третім місцем. Від дворазового віце-чемпіона цьогорічної світової першості Тараса Радя бронзовий призер відстав на одну хвилину і чотири секунди.

Перед відбуттям додому паралімпійці в середу, 22 березня, ще посперечаються за нагороди в спринті на 7,5 кілометра. А ось у лижних перегонах Тарасові потрапити на п’єдестал пошани не пощастило. В гонці на п’ять кілометрів фінішував шостим. Хоча показаний ним результат, без сумніву, не може не викликати поваги. Хто сумнівається, нехай спробує здолати цю дистанцію за 15 хвилин 2,8 секунди. Конкуренція серед найсильніших паралімпійців планети і справді надзвичайно серйозна.

На фото: призери сьогоднішньої гонки біатлоністів на довгу дистанцію в японському Саппоро. Крайній зліва — Тарас РАДЬ.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»