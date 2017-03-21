Інші доходи теж необхідно задекларувати

Фізичні особи — підприємці, які торік, окрім доходів від підприємницької діяльності на спрощеній системі оподаткування, отримали ще й інші доходи в Україні чи за кордоном, повинні вказати їх у річній декларації про майновий стан і доходи. Причому в рядку 8 «Категорія платника» необхідно проставити позначку «Х» у клітинці «громадянин».

У Тернопільській ОДПІ також нагадали, що термін сплати нарахованих платежів — до 1 серпня року, що настає за звітним, — 31 липня 2017 року.

Детальніші консультації, тренінги та надання практичної допомоги в заповненні декларації можна отримати в Центрі обслуговування платників за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1 чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ