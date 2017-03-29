І в триборстві «срібло», і в жимі штанги лежачи

У Рівному відбувся чемпіонат України з пауерліфтингу серед спортсменів з вадами зору. За нагороди, окрім господарів, змагалися шість десятків атлетів з Донецької, Херсонської, Миколаївської, Чернігівської, Дніпропетровської, Запорізької, Львівської і Тернопільської областей.

Представники тернопільського «Інваспорту», як завжди, без нагород не залишилися. В турнірі жінок тернопілька Наталія Олійник у своїй ваговій категорії завоювала титул віце-чемпіонки як у триборстві, так і в жимі штанги лежачи.

Аналогічного успіху домігся також неодноразовий лауреат цих змагань Василь Горобець із Залізців Зборівського району. Ветеран, до речі, виступає у ваговій категорії до 125 кілограмів і головну конкуренцію за першість йому знову склали богатирі з Миколаївської області.

На фото: під час урочистого відкриття змагань; Наталія ОЛІЙНИК на другій сходинці п’єдесталу пошани.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»