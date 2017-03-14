Їм би поле із собою прихопити

Сенсаційно поступившись минулої неділі, 12 березня, в Кропивницькому місцевій «Зірці» (0:2), гравці і тренери київського «Динамо» ніби і не збиралися на когось перекладати вину за невдачу в двобої з відчутно слабшим за класом суперником. Однак постійні нагадування про незадовільний стан газону не могли не асоціюватися із наріканнями невдахи-танцюриста, якому вічно щось та й заважає.

А й справді, за весь ігровий час підопічні Сергія Реброва лічені рази застали зненацька оборонців господарів, так і не змусивши запанікувати досвідченого голкіпера Євгена Паста. Натомість захисні редути поки що чинних чемпіонів, «зміцнені» нещодавно переведенням до резервного складу Євгена Хачеріді й придбанням пари іноземних зірок, які надовго не затримувалися в жодному з відомих європейських клубів, не встигали за таким «швидкісним» українським нападником з нігерійським корінням, як Есеола.

За позбавлення суперника можливості забити гол арбітр, щоправда, пошкодував у першому таймі Артура Рудька, не зафіксувавши навіть порушення правил голкіпером. Зате невдовзі не пошкодував відомий виконавець штрафних ударів Андрій Бацула, потужно поціливши саме у «воротарський» кут. А в середині другого тайму невпевненістю спадкоємця Олександра Шовковського при виконанні стандартних ситуацій залюбки скористався і колишній їхній одноклубник Павло Полегенько.

Інші результати 21-го туру: «Олімпік» — «Ворскла» — 3:2, «Чорноморець» — «Сталь» — 0:1, «Олександрія» — «Дніпро» — 0:0, «Карпати» — «Волинь» — 2:1, «Зоря» — «Шахтар» — 1:2.

Незалежно від підсумків матчів 22-го туру, які відбудуться 17—19 березня, визначилася шістка команд, які на другому етапі чемпіонату поведуть боротьбу за нагороди. Поступившись у гостях на… рідному стадіоні в Полтаві донецькому «Олімпіку», гравці «Ворскли» втратили навіть теоретичні шанси наздогнати одеський «Чорноморець».

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