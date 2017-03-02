«ОЙ НЕ РІЖ КОСУ, бо хорошая…»

ТЕРНОПІЛЬСЬКУ ЖУРНАЛІСТКУ НАТАЛЮ ЛАЗУКУ (на фото внизу) ДОВГА КОСА ПРИКРАШАЄ ОСЬ УЖЕ 20 РОКІВ. ЖІНЦІ НІКОЛИ НЕ СПАДАЛО НА ГАДКУ ВИМІРЮВАТИ ЇЇ ДОВЖИНУ, ВОНА ЗАВЖДИ НИЖЧЕ ТАЛІЇ. ЗАВЖДИ РАДУЄ СВОЮ ГОСПОДИНЮ, ДОДАЄ ЇЙ УПЕВНЕНОСТІ Й НЕЙМОВІРНО ПАСУЄ ДО ЇЇ ЛІРИЧНИХ ПРОНИКЛИВИХ ВІРШІВ. А МОЖЕ, Й НАДИХАЄ НА ПОЕЗІЮ…

Волосся — це генетика

Нині Наталя в декретній відпустці, тож постійно заплітає волосся, аби було зручніше. Від цього, каже, воно тільки здоровіше, майже не січеться. Наталя тільки двічі фарбувала його хімічними фарбами. Кілька разів пробувала підсилити колір хною і більше — жодних експериментів.

Жінки часто запитують молоду матусю, чи вона не втратила шевелюри після народження дитини. Відповідає: не без того. Але волосся багато, то й зміни не помітні.

— Мию голову раз на тиждень, після миття пом’якшую волосся бальзамом, ніколи не використовую ніяких спеціальних засобів, — розповідає володарка розкішної коси й додає: — Думаю, що коси — це генетика.

Стиліст і перукар Юлія Остапчук фахово підтверджує Наталину думку: розкішні коси — дар від природи.

— Засобу для підвищення густоти волосся не існує, — запевняє Юля. — Якщо природою закладена певна кількість волосяних цибулин, то збільшити її неможливо. Але цибулини, що перебувають у так званому сплячому стані, може активізувати перцева настоянка — вона продається в аптеці. Щоправда, застосовувати її треба обережно, аби не перепалити волосся і самі цибулинки.

Зміцнити волосся, зменшити його випадіння, посилити блиск може хіба сік цибулі. Курс із кількох процедур справді помічний, але тут є один недолік — неприємний запах. Він тримається на волоссі до кількох місяців, але відчутний тільки на мокрому.

Не існує, за словами Юлії Остапчук, і салонних процедур, якими можна було б зробити волосся густішим. Навіть кератинове вирівнювання і відновлення шкідливе, адже більшість препаратів, які використовують під час цієї процедури, містять формальдегід.

— Довге волосся ніколи не виходило з моди, — каже стиліст. — Воно завжди вважалося окрасою будь-якої жінки. Нині в моді дуже довгі коси, але обов’язково доглянуті: рівно підстрижені, без посічених кінчиків, блискучі, гарно пофарбовані. Тому не варто відрощувати довге волосся тим, у кого воно рідке й тонке. Додати йому об’єму неможливо. Хіба підібрати коротку стильну стрижку — вона забезпечить і об’єм, і гарний вигляд.

«Козак буде розплітати…»

…А були часи, коли жінки коротко не стриглися. Косу відрізали та покривали хусткою, якщо її власниця втрачала честь. Звідси й слово «покритка». Пригадуєте поему Т. Шевченка «Катерина»?

У часи наших прабабусь довге волосся було для дівчини ціннішим, ніж нині для нас коштовні прикраси. Коса уособлювала не лише красу, а й цнотливість. І навіть тепер дівчата, які вирішили розпрощатися зі своїми косами, чують від старших прохання: «Не ріж косу». Про це навіть співається у пісні з такою ж назвою:

Ой не ріж косу,

Бо хорошая,

Не погань красу,

Дуже прошу я.

Я люблю таку тебе,

В косах небо голубе

Виграє веселкою.

Здавна в Україні існував непорушний звичай: умившись вранці, дівчина мусила передусім розчесати та заплести косу. Якщо ж вона сідала до столу або бралася до роботи з нечесаним волоссям, то люди казали: «У неї на голові сорока гніздо вила» або «У неї в косах сім чортів кублилося». Тому дівчат змалку привчали доглядати за волоссям, щоб воно росло швидше і було красивим. А для цього існувало безліч рецептів: як мити, чим зміцнювати, чим полоскати, щоб воно мало здоровий вигляд і приємний аромат.

Усі ми знаємо, що коса символізувала дівоцтво. Жінки не мали права заплітати косу, щоб вона вільно спадала на спину, тому волосся ховали під очіпок. Незаміжні дівчата заплітали косу, в неї вплітали стрічку, також носили віночки, що вважалися оберегами.

А коли дівчина брала шлюб, коса втрачала свою символіку, тому її розплітали. Це був зворушливий обряд. Розплітали косу молодші брат або сестра, іноді наречений. А дівчата-подруги тим часом співали:

Ой на горі жито, тоненькі покоси,

А хто буде розплітати дівчиноньці коси?

Козак буде розплітати, козак буде плести,

Козак буде дівчиноньку до шлюбоньку вести.

Отже, вислів «розплести косу» означає взяти шлюб. А знаєте, чому косу заплітають із трьох частин? Це свідчення єдності трьох стихій природи: повітря, води й землі.

Нині, на превеликий жаль, шалений ритм нашого життя вкупі з недоброякісною водою, погіршенням стану здоров’я молоді, несприятливими екологічними чинниками зробили косу ледь не архаїзмом. З одного боку, вражає розмаїття сучасних засобів із догляду за волоссям, з другого — воно рідко кого тішить густотою і пишністю.

Ви звертали увагу на оголошення про купівлю волосся? Мені стає навіть трошечки сумно, коли бачу їх на вулицях міста. Бо знаю жінок, котрі продавали коси, аби прогодувати сім’ю і купити батькам ліки. Але, зважаючи на вартість волосся, тих, хто може його продати, небагато.

Щоб чоловікові хотілося торкнутися…

— Довге волосся — це зручно, красиво, можна робити багато різних зачісок, — каже Наталя Лазука. — Помила голову, посушила феном — і вже зачіска. Встала вранці, розчесалася, заплела косу чи зав’язала хвіст — і вже гарно. Є безліч варіантів плетення волосся. В Інтернеті є багато відео, як це зробити. Головне, аби було з чого. А ще мені подобається вислів: «У жінки має бути така зачіска, щоби чоловікові хотілося доторкнутися до її волосся».

Але навіть якщо у вас, любі читачки, не такі розкішні коси, як у Наталі, за ними треба доглядати. Ретельно підбирати засоби, споліскувати відварами трав, не ходити з відкритою головою в холодну погоду. І регулярно користуватися масками. Пропонуємо кілька рецептів — для пришвидшеного росту:

* 1 ст. ложка червоного меленого перцю, 4 ст. ложки рідкого меду. Змішати, нанести на шкіру голови, замотати голову поліетиленовою плівкою, а зверху — рушником. Тримати 30—40 хвилин до появи відчутного печіння, змити.

* По 2 ст. ложки порошку гірчиці, оливкової олії, дуже гарячої води, яєчний жовток. Нанести маску на шкіру голови на 15 хвилин. Змити.

* По 1 ст. ложці коньяку і меду, 1 ч. ложка лимонного соку, сік однієї цибулини. Нанести на півгодини, змити. Запаху цибулі можна позбутися, якщо прополоскати волосся водою, в якій розчинена гірчиця.

* Змішати в рівних пропорціях рицинову, реп’яхову, оливкову олії, додати 1 ст. ложку рідкого меду. Нанести маску на 40—50 хвилин.

Коли наносите маски, масажуйте шкіру голови протягом 5—7 хвилин. Масаж активізує корені волосся, зміцнює його.

А ще запорука міцного та блискучого волосся — правильне харчування. Потрібно вживати якнайбільше кисломолочних продуктів, свіжих овочів, фруктів, зелені — і коса стане красивою. Нехай на успіх надихнуть вас, дорогі подруги, ось ці рядки з вірша Євгена Летюка:

Як я скучив за вами, коси.

Чом вас, коси, ніхто не носить?

Ще ж від полюса і до полюса

Вас в віках прославляли віками,

Русі коси до самого пояса,

Коси, викладені вінками.

Марія МАХОВКА,

студентка VІ курсу спеціальності «Журналістика» Інституту філології та масових комунікацій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

Фото з вільних джерел і Юрія Зелененького