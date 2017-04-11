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11.04.2017 автор:  Богдан Дікальчук

Без реєстраторів — ніяк

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Заступник начальника Тернопільської ОДПІ Євген Воробець прогнозує значне зростання кількості зареєстрованих реєстраторів розрахункових операцій. Адже сьомого квітня цього року в газеті «Урядовий кур’єр» опубліковано постанову Кабінету міністрів України від 16 березня 2017 року за номером 231. 

Саме нею визначено перелік груп технічно складних побутових товарів, продаж яких здійснюватиметься з обов’язковим застосуванням реєстраторів розрахункових операцій. Постанова набирає чинності через тридцять днів після її опублікування.

Співрозмовник також зазначив, що впродовж січня-березня цього року в Центрі обслуговування платників було зареєстровано 112 касових апаратів, 841 книгу обліку розрахункових операцій та 37 розрахункових книг. Натомість із введенням новацій очікується, що кількість звернень власників нових РРО зросте в рази.

Детальніше з переліком можна ознайомитися в Центрі обслуговування платників. Телефон для довідок — 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ 

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Богдан Дікальчук

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