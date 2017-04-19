Брати по нещастю

Так само, як і гравці «Тернополя», футболісти луцької «Волині» не знали перемог з 22 жовтня 2016 року. І так само обом братам по нещастю було суджено перервати вкрай невдалі серії в матчах 25-х турів.

Причому і підопічні Віталія Кварцяного повинні вельми подякувати одному з асистентів арбітра. На 32-й хвилині недільного, 16 квітня, домашнього поєдинку з кропивницькою «Зіркою» форвард господарів Сергій Петров відзначився в ситуації, яка не могла не викликати дискусій. Що там казати, коли дві найпопулярніші спеціалізовані тижневі всеукраїнські телепередачі навіть із застосуванням сучасних технологій повторів у 3-D вимірі по-різному трактували цей епізод. Ведучі однієї дійшли висновку, що нападник перед виходом на побачення з голкіпером Євгеном Пастом перебував у правильному положенні, розташувавшись на одній лінії із захисником. Інші ж переконані, що в мінімальному положенні «поза грою» гравець «Волині» все таки перебував — теж 1:0 на користь господарів.

Натомість серед зустрічей команд чільної шістки передусім, мабуть, варто виділити запорізький двобій луганської «Зорі» з київським «Динамо». Він хоча і завершився з аналогічним мінімальним рахунком 1:0, але на користь гостей, однак поки що чинні чемпіони дочекалися компліменту з боку колишнього свого гравця, а нині принципового критика біло-синіх Віктора Леоненка. Відомому експертові, який відзначається безкомпромісністю суджень, останнім часом стала подобатися робота головного тренера Сергія Реброва. Насамперед через те, що в підопічних наставника, якому вже починають передрікати відставку, після оновлення складу стало куди більше бажання діяти чи не на максимальних швидкостях. І результати не забарилися. Перед принциповим поєдинком 26-го туру з донецьким «Шахтарем», призначеним на п’ятницю, 21 квітня, динамівці впевнено здолали і трьох інших конкурентів на другому етапі турніру.

Результати інших зустрічей 25-го туру: «Олімпік» — «Шахтар» — 0:4, «Ворскла» — «Карпати» — 0:0, «Дніпро» — «Сталь» — 0:0, «Чорноморець» — «Олександрія» — 1:0.

Інші команди елітного дивізіону проведуть матчі 26-го туру в суботу-неділю, 22—23 квітня.

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