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28.04.2017 автор:  Богдан Дікальчук

Виступив непогано

У місті Кам’янське Дніпропетровської області визначилися лауреати фінальних змагань XXIV всеукраїнської спартакіади дітей з особливими потребами «Повір у себе» з плавання. За нагороди сперечалися юні 11—15-річні атлети трьох нозологій інвалідності. 

Серед тих, хто виступив непогано, і вихованець тернопільських «Інваспорту» та ДЮСШ Ілля Василюк. У баталіях хлопчаків молодшої вікової групи з ураженням опорно-рухового апарату в плаванні на спині п’ятдесятиметрову дистанцію завершив сьомим, стометрову — четвертим. А у вирішальному запливі на п’ятдесят метрів вільним стилем фінішував шостим.

Юного тернопільського плавця тренує О. Я. Федчишин.

Фото з вільних джерел

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