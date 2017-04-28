У місті Кам’янське Дніпропетровської області визначилися лауреати фінальних змагань XXIV всеукраїнської спартакіади дітей з особливими потребами «Повір у себе» з плавання. За нагороди сперечалися юні 11—15-річні атлети трьох нозологій інвалідності.

Серед тих, хто виступив непогано, і вихованець тернопільських «Інваспорту» та ДЮСШ Ілля Василюк. У баталіях хлопчаків молодшої вікової групи з ураженням опорно-рухового апарату в плаванні на спині п’ятдесятиметрову дистанцію завершив сьомим, стометрову — четвертим. А у вирішальному запливі на п’ятдесят метрів вільним стилем фінішував шостим.

Юного тернопільського плавця тренує О. Я. Федчишин.

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