Дві «бронзи» означає «срібло»

Цей тиждень з повним правом можна вважати тижнем тернопільських спортсменів. Не встиг насолодитися вагомим міжнародним успіхом борець греко-римського стилю Андрій Антонюк, про якого ви щойно прочитали, як учора, 5 квітня, радісна звістка надійшла з хорватського Спліта, де проходить чемпіонат Європи з важкої атлетики.

Якщо новоспечений бронзовий призер молодіжного чемпіонату Європи з греко-римської боротьби Андрій Антонюк і повинен з кого брати приклад в інших видах спорту, то це, без сумніву, зі старшої подруги по навчанню в Тернопільському національному економічному університеті, майстра спорту міжнародного класу з важкої атлетики Марії Хлян зі Скалата. Завоювавши раніше на чемпіонатах континенту серед молодих атлетів віком до 23-х років спочатку титул чемпіонки, а пізніше — і віце-чемпіонки, підопічна Віктора Симіва та Вікторії Шайморданової напружено працювала два наступні роки, аби підкорити також дорослий європейський п’єдестал.

І бажаного, нехай із другої спроби, минулої середи вдалося досягти. Торік, як справжні прихильники залізної гри, звісно ж, пам’ятають, у неблизькій Норвегії Марії довелося задовольнитися четвертим місцем за сумою двоборства: 98 кілограмів у ривку і 122 — в поштовху. Натомість у хорватському Спліті, де вчора під вечір проходили змагання жінок, чия вага не перевищує 69 кілограмів, помітне хвилювання видало дівчину хіба перед стартовою спробою в ривку.

Перед тим як зафіксувати штангу вагою 95 кілограмів, наче задумалася на мить, чи й справді готова до боротьби. А ось уже під час другого невдалого і третього успішного підходів до важчого на чотири кілограми снаряду в погляді атлетки вже важко було не помітити цілеспрямованість, характерну для тих, хто від задуманої мети не збирається відступати. І нехай чимало конкуренток планували результат Марії Хлян перевершити, малу бронзову медаль нікому так і не вдалося в неї відібрати.

Аналогічно і в поштовху. Та впевненість, з якою Марія Хлян зафіксувала у завершальній спробі штангу вагою 126 кілограмів, багатьох з них, схоже, просто збентежила. Хіба Анастасія Михайленко з Білорусі, штовхнувши на чотири кілограми більше, хоча би частково потішила власні амбіції. Друге місце в поштовху собі гарантувала, однак за сумою двоборства тільки наздогнала українку — в обох по 225 кілограмів. А за новими правилами вищу позицію посідає той, хто першим досяг цього результату. Титул віце-чемпіонки — в Марії Хлян, яка першою в складі збірної України змогла завоювати медаль на цьогорічному чемпіонаті Європи.

Що ж до переможниці континентальної першості, то без згадки про допінговий скандал аж ніяк не обійтися. Світова спортивна спільнота, як ви знаєте, через обгрунтовані підозри у вживанні заборонених препаратів торік не допустила на Олімпіаду в Ріо-де-Жанейро не лише російських легкоатлетів, а й важкоатлетів. Чиновники ж із європейської федерації, вочевидь, вважають ці звинувачення суто політичними. Тому і знову є свідками парадоксальної ситуації. В той час, як у російських атлетів продовжують відбирати нагороди Олімпіад 2012-го і навіть 2008 року, на європейському помості, ніби й нічого не сталося, «феєрять» російські супермени із супержінками. У ваговій категорії до 69 кілограмів, скажімо, росіянка Анастасія Романова в ривку підняла 112 кілограмів, у поштовху — 131. Хтось дасть гарантію, що перемоги досягнуто в чесній боротьбі лишень завдяки феноменальним здібностям атлетки?

Та не будемо на завершення про негативне. Трохи журналістської витримки — і одна з наставниць новоспеченої віце-чемпіонки Європи Марії Хлян Вікторія Шайморданова щирі вітання з нагоди нового вагомого міжнародного тріумфу підопічної просить передусім переадресувати тим, хто допоміг домогтися такого результату — колективам Тернопільської ОШВСМ і Скалатської ДЮСШ, голові Федерації важкої атлетики Тернопільської області Богданові Олійнику, який нещодавно відсвяткував п’ятдесятилітній ювілей, обласному фізкультурно-спортивному товариству «Колос», у чиїх рядах і зросли всі талановиті тернопільські важкоатлети.

На фото: віце-чемпіонка Європи з важкої атлетики Марія ХЛЯН.

Фото з вільних джерел