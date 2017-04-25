Декларації: хто зобов’язаний, а хто з власної волі

Із початку деклараційної кампанії до Тернопільської ОДПІ подали 1775 декларацій про отримані торік доходи. Причому 708 з них — від тих з наших земляків, хто зобов’язаний був відзвітуватися перед державою.

Сума доходів уже складає майже 95 мільйони гривень. Додатково бюджети отримають 4 мільйони 375 тисяч податку на доходи та 942 тисячі військового збору.

Найбільше декларацій (279) подали спадкоємці. Від отриманих доходів на загальну суму понад 41 мільйон гривень декларантам належить сплатити майже два мільйони гривень уже згаданих податку і збору. Дев’ять жителів обласного центру та двоє —Тернопільського району задекларували більші за один мільйон гривень доходи.

Активно звітуються і ті, хто торік мав доходи від продажу нерухомого та рухомого майна. Вже задекларували 33 мільйони гривень. Бюджети отримають більше 767-ми тисяч гривень податку.

Тернопільська ОДПІ нагадує, що останній день подання декларацій — третього травня 2017 року. Консультації без проблем можете отримати в Центрі обслуговування платників. Телефон для довідок — 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ