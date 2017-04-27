Знову «двійка»…

І чотирнадцятий тур чемпіонату України з футболу серед аматорських команд не приніс позитивних емоцій уболівальникам трьох колективів з Тернопільщини. Всі дружно поступилися суперникам з інших областей, зайвий раз, мабуть, підтвердивши, що за рівнем майстерності поступаються конкурентам.

Лідери першої групи з волочиського «Агробізнесу», які можуть собі дозволити під час підготовки до весняної частини першості закордонні навчально-тренувальні збори, не мали проблем у Чорткові. Єдине, що вдалося минулої неділі, 23 квітня, аутсайдерам турніру, домогтися нічиєї після першої половини гри — 1:1. Але після відпочинку ще три влучні постріли гостей не залишили сумнівів в імені переможця — 4:1 на користь «Агробізнесу».

Значно напруженішою виявилася зустріч у Теребовлі, де переможці трьох останніх чемпіонатів Тернопільщини з «Ниви» приймали «Чайку» з Київщини. Її долю вирішив єдиний гол, забитий гостями хвилин за п’ятнадцять до фінального свистка — мінімальна поразка господарів з рахунком 0:1. А їхні одноклубники з Тернополя в не менш напруженому виїзному поєдинку поступилися ОДЕКу з Оржева на Рівненщині — 0:2. Причому остаточний підсумок господарі встановили вже в компенсований до другого тайму час.

Матчі п’ятнадцятого туру всі три колективи проведуть на виїзді. В суботу, 29 квітня, гравці «Чорткова-Педуніверситету» гостюватимуть у колег із «Чайки». А наступного дня теребовлянці поміряються силами зі «Львовом», тернопільці — з «Малинськом».

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