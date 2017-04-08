Коли ж завершувати сезон, як не у Всесвітній день здоров’я

З нагоди Всесвітнього дня здоров’я, який відзначили вчора, 7 квітня, Тернопільський обласний центр фізичного здоров’я «Спорт для всіх» і палац спорту «Текстильник» провели традиційний турнір з міні-футболу. Його учасниками стали аматори гри мільйонів, які вже не рік і не два протягом усієї холодної пори року регулярно тренуються в затишному залі ігрових видів цієї спортивної арени.

Не помилюся, коли скажу: своєрідне закриття зимового сезону видалося на славу. Передусім через те, що організатори не забули про призи для всіх восьми команд. «Текстильник» став для них справжньою спортивною домівкою, в якій не можна грати інакше, як у товариській, але, звісно, принциповій атмосфері. Квартет найсильніших визначили за підсумками групового турніру. До нього потрапили переможці груп «Світлиця» з «Вікторією» та «Юні клерки» з «Молокією», які фінішували другими.

Закономірність підсумків попереднього етапу підтвердили і півфінальні поєдинки. Хоча останній дует колективів і вчинив конкурентам гідний опір та навіть спочатку був попереду в своїх зустрічах, фаворитам вистачило холоднокровності, аби до фінального свистка довести своє право посперечатися за головний трофей турніру.

Апогеєм же змагань поза сумнівом стали два завершальні матчі. На початку двобою за третє місце досвід старших за віком гравців «Молокії» знову дозволив їм доволі впевнено повести в рахунку. Однак «Юним клеркам» завзяття теж не позичати. Як і вміння організовувати стрімкі контратаки та влучно пробивати по воротах. Тож 3:3 і — міні-футбольна лотерея, в якій гору взяла молодість — 2:0.

А «золотий» матч за перше місце натомість швидше нагадав зустріч приблизно рівних за класом… шахістів. Футболісти «Вікторії» і «Світлиці» передусім постаралися налагодити надійну оборону, завдяки якій і вдасться підловити суперника на тій чи іншій помилці. Краще задумане вдалося гравцям першої команди. Рахунок 2:0 переконливо засвідчив, що з назвою для неї найсильніша на завершення цього зимового сезону компанія аматорів аж ніяк не помилилася.

Окрім уже згаданих призів для кожної з восьми команд-учасниць, лауреатам дісталися в нагороду кубки, медалі і грамоти. А три найкращі в своїх номінаціях — воротар Іван Терещук зі «Світлиці», бомбардир Роман Ковальчук з «Вікторії» і гравець Дмитро Миколишин нагороджені ще й запрошеннями безкоштовно скористатися послугами перукарні «Ольвія». Вручаючи відзнаку останньому, директор палацу спорту «Текстильник» Анатолій Швед не міг не згадати, що внук ветерана тернопільського футболу Володимира Прошкіна саме в цьому залі під керівництвом тренера Петра Старовського зробив свої перші кроки у футболі.

Організатори традиційного турніру щиро вдячні за допомогу в його проведенні також магазинові запчастин «Мега-авто» і страховій компанії UPSK. А інформаційним спонсором стало «Вільне життя плюс».

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