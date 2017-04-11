Коли на свята вихідні, коли — робочі

Напередодні весняних офіційних державних свят інформація Тернопільської ОДПІ, без сумніву, знадобиться багатьом. Співробітники інспекції повідомили про графік роботи Центру обслуговування платників у святкові та вихідні дні.

У день Воскресіння Христового, 16 квітня, податківці, як і всі наші земляки, не працюватимуть. Вихідними будуть також 1, 2, 8 та 9 травня. А ось найближчої суботи, 15 квітня, Центр обслуговування платників готовий прийняти відвідувачів з 9-ї до 13-ї години. Робочим стане і понеділок, 17 квітня. Час прийому — з 9-ї до 17-ї години.

У податковій інспекції також нагадують, що триває кампанія декларування отриманих торік доходів. Граничний термін подання декларації про майновий стан і доходи — 3 травня 2017 року. В Центрі обслуговування платників фахівці інспекції проводять тренінги, надають докладні консультації та практичну допомогу в заповненні декларації. Телефон для довідок — 43‑46‑10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ