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11.04.2017 автор:  Богдан Дікальчук

Коли на свята вихідні, коли — робочі

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Напередодні весняних офіційних державних свят інформація  Тернопільської ОДПІ, без сумніву, знадобиться багатьом. Співробітники інспекції повідомили про графік роботи Центру обслуговування платників у святкові та вихідні дні. 

У день Воскресіння Христового, 16 квітня, податківці, як і всі наші земляки, не працюватимуть. Вихідними будуть також 1, 2, 8 та 9 травня. А ось найближчої суботи, 15 квітня, Центр обслуговування платників готовий прийняти відвідувачів з 9-ї до 13-ї години. Робочим стане і понеділок, 17 квітня. Час прийому — з 9-ї до 17-ї години.

У податковій інспекції також нагадують, що триває кампанія декларування отриманих торік доходів. Граничний термін подання декларації про майновий стан і доходи — 3 травня 2017 року. В Центрі обслуговування платників фахівці інспекції проводять тренінги, надають докладні консультації та практичну допомогу в заповненні декларації. Телефон для довідок — 43‑46‑10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ 

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Богдан Дікальчук

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