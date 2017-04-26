Невеселий ювілей

На минулу суботу, 22 квітня, укладачі календаря чемпіонату України серед команд першої ліги запланували для футболістів «Тернополя» мандрівку на Полтавщину. Враження від поїздки до Горішніх Плавнів навряд чи видалися для них надто приємними — поразка від місцевого «Гірника-Спорту» з рахунком 0:2.

Двох результативних ударів, які й принесли їм перемогу в матчі 26-го туру, господарі завдали за перші півгодини ігрового часу. Глянувши відеозапис, не важко переконатися, що не обійшлося без помилок як дебютанта містян, голкіпера Дениса Чесановського, так і оборонців, які, створилося враження, не особливо старалися перешкодити суперникам відзначитися. Другий із пропущених голів, до речі, став для містян «ювілейним», п’ятдесятим. Так багато за сезон пропускають хіба лишень ще самі гірники, у воротах яких уже побувало 46 м’ячів.

Інші результати 26-го туру: «Оболонь-Бровар» — «Черкаський Дніпро» — 0:1, «Арсенал» — «Буковина» — 0:1, «Іллічівець» — «Нафтовик-Укрнафта» — 1:0, «Полтава» — «Геліос» — 1:2, «Суми» — «Миколаїв» — 1:2, «Десна» — «Авангард» — 2:0, «Скала» — «Колос» — 1:2, «Інгулець» — «Верес» — 1:2.

У неділю, 30 квітня, наші земляки прийматимуть «Інгулець» із селища міського типу Петрового Кіровоградської області. Початок зустрічі на Тернопільському міському стадіоні — о 14-й годині.

Фото з вільних джерел