Не міг не підтвердити клас

Борщівський рукоборець Володимир Гродзік уже на раз ставав призером сільських спортивних ігор Тернопільщини з армспорту. Свій клас підтвердив і під час чемпіонату України в Харкові, де кинув виклик найсильнішим атлетам з особливими потребами.

Вагомим додатком до успіхів підопічних заслуженого майстра спорту Андрія Пушкаря, чиї підопічні з Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту вдало змагалися в турнірах юніорів та юнаків, без сумніву, стала і звитяга вихованця тернопільського «Інваспорту». В суперечці атлетів з ураженням опорно-рухового апарату Володимир Гродзік, яким опікується досвідчений наставник тернопільського «Інваспорту» Іван Салук, у турнірі борців на праву руку не мав собі серед атлетів, чия вага не перевищує 90 кілограмів.

Змагатися ж у боротьбі на ліву руку, коли чесно, самобутній борець і не планував. Однак усе ж таки дослухався до порад наставника, який не втомлювався повторювати, що нічого неможливого в цьому житті немає. І атлет, мабуть, не пошкодував. Із першої ж спроби зумів ураженою дитячим церебральним паралічем верхньою кінцівкою, на яку, загалом, майже ніколи й не розраховував, відразу завоювати четверте місце під час всеукраїнських змагань рукоборців.

Тренер Іван Салук, не гаючи часу, відразу ж закликав відмовитися від недооцінки власних можливостей. Нагадавши, що разом з учнем планують досягти вагомих успіхів на всеукраїнській арені і в штовханні ядра, де атлетові вже також підкорився норматив кандидата в майстри спорту, запевнив, що Володимир має максимально використовувати власні непересічні можливості. Чи, іншими словами, забути про те, що через особливі потреби може розраховувати на якісь послаблення. Четверте місце, завойоване з першої ж спроби під час чемпіонату України з армспорту в боротьбі на ліву руку, зайве тому підтвердження. Про богатирську силу талановитого атлета, який досі соромився заявити про себе на всеукраїнській і міжнародній аренах, неодмінно мають дізнатися і в світі «королеви спорту», і в суперечці найсильніших борців на руках як України, так і континенту.

Під час чемпіонату України з армспорту успішно виступили й інші представники тернопільського «Інваспорту». В турнірі богатирів з вадами зору в своїх вагових категоріях дві срібні медалі виборов Микола Феш. А треті місця завоювали Микола Забіла і Сергій Юрійчук.

На фото: чемпіон України з армспорту серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату Володимир ГРОДЗІК з Борщева разом зі своїм наставником Іваном САЛУКОМ.

Фото з архіву Івана САЛУКА