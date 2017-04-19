Останній бій — найважчий

Ось і минули два тижні, відведені чільному квартетові вітчизняних волейбольних команд жіночої суперліги на перепочинок між двома вирішальними турами чемпіонату України. Із четверга до суботи, 20—22 квітня, триватиме другий, завершальний тур фінальної частини першості, після якої і стануть відомі імена лауреатів сезону 2016—2017 років.

Утім для визначення переможця регулярного турніру три ігрові дні навряд чи знадобляться. Для того, аби всьоме підряд завоювати чемпіонський титул, волейболісткам южненського «Хіміка» достатньо було і перемоги в стартовому на очах власних прихильників поєдинку з вінницьким «Білозгаром». І, мабуть, ніхто не сумнівався, що підопічним Андрія Романовича таке завдання під силу. Адже на першому етапі чемпіонату фаворити завершили на свою користь усі двадцять вісім зіграних зустрічей, віддавши суперницям лише чотири сети. Не знизили до себе вимог і в дебюті завершального відрізку турніру. Три впевнені перемоги, єдиною виграною в них партією змогли похвалитися хіба господарки майданчика з тернопільської «Галичанки-ТНЕУ-Гадз».

Перед початком першого матчу фінального етапу, до речі, доля підготувала додаткове випробування волейболісткам «Галичанки», які не менш упевнено фінішували в регулярному турнірі другими. Серйозна травма багаторічного лідера колективу Олени Туркули змусила як головного тренера Віктора Туркулу, так і самих дівчат продемонструвати, чого вони варті без свого капітана. До честі всіх необхідну психологічну стійкість продемонстрували. З кожним матчем усе більше знаходила порозуміння з партнерками по команді досвідчена 27-річна Марія Пацюркевич, яка повернулася до колективу після тривалої перерви. Чим могла допомогла дівчатам і Анна Рева, яка значну частину сезону пропустила через травму. Та головний тягар боротьби, звісно, припав на долю тих, хто стабільно виходив на майданчик у стартовій шістці під час усього чемпіонату — диспетчерів Ангеліну Мірчеву та Олену Стасівську, Оксану Мадзар, Анну Єфременко, Оксану Яковчук, Олександру Міленко, ліберо Олену Тофан. Разом переживали після невдачі в грі з «Волинню», разом раділи перемозі над «Білозгаром».

І перед трьома завершальними поєдинками завдання залишалося незмінним. Аби омріяні срібні медалі стали реальністю, треба обидві згадані команди в Южному перемагати.

У четвер, 20 квітня, «Галичанка» розпочне матчем з «Волинню». В п”ятницю поміряється силами з «Хіміком». А в суботу, 22 квітня, зустрінеться з «Білозгаром».

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