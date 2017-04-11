Перевага за містом

Скільки платників податків є в Тернополі та в Тернопільському районі? На це запитання готові дати відповідь у Тернопільській ОДПІ.

На перше квітня цього року платниками є 16759 фізичних осіб. Переважна більшість, 13 тисяч 499 наших з вами земляків, звісно ж, мешкає в обласному центрі. В Тернопільській ОДПІ зареєстровано також 11066 юридичних осіб. І знову відчутна перевага за міськими підприємствами та організаціями, яких є майже дев’ять з половиною тисяч чи понад 85 відсотків.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ