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11.04.2017 автор:  Богдан Дікальчук

Перевага за містом

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Скільки платників податків є в Тернополі та в Тернопільському районі? На це запитання готові дати відповідь у Тернопільській ОДПІ. 

На перше квітня цього року платниками є 16759 фізичних осіб. Переважна більшість, 13 тисяч 499 наших з вами земляків, звісно ж, мешкає в обласному центрі. В Тернопільській ОДПІ зареєстровано також 11066 юридичних осіб. І знову відчутна перевага за міськими підприємствами та організаціями, яких є майже дев’ять з половиною тисяч чи понад 85 відсотків.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ 

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Богдан Дікальчук

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