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06.04.2017 автор:  Богдан Дікальчук

Перед виїздом за кордон завітайте до податкової

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У відділі адміністрування податку на доходи фізичних осіб та податків з громадян Тернопільської ОДПІ зазначили, що громадяни України, які виїжджають на постійне місце проживання за кордон, зобов’язані не пізніше шістдесяти календарних днів, що передують виїзду, подати декларацію про майновий стан і доходи. Податкова ж інспекція за місцем проживання протягом тридцяти календарних днів зобов’язана перевірити визначене податкове зобов’язання, сплату належної суми податку і видати довідку про таку сплату та про відсутність податкових зобов’язань. 

Під час перетину кордону ця довідка є підставою для проведення митних процедур. Начальник відділу Людмила Свистун радить для уникнення непорозумінь на митниці подавати декларацію в установлені строки. Причому ті, хто виїжджає за кордон на постійне місце проживання, подають декларацію незалежно від того чи отримували вони доходи, що підлягають декларуванню, чи тільки зарплату та інші доходи, з яких податок на доходи фізичних осіб був утриманий податковим агентом. У будь-якому випадку підставою для митних процедур буде видана органом ДФС довідка про відсутність заборгованості зі сплати податку.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ

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Про автора

Богдан Дікальчук

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