Поки збірники готуються

Запорукою успіхів на майбутніх всеукраїнських змаганнях, без сумніву, є передсезонні навчально-тренувальні збори. Тож і не дивно, що більшість членів з кандидатами до збірної України пропустили квітневий чемпіонат області з легкої атлетики, який відбувся минулих четверга-п’ятниці, 20—21 квітня.

Утім дводенні старти на Тернопільському міському стадіоні навряд чи стали від того менш цікавими. Було, як то кажуть, на що подивитися. Участь у них узяли близько двох сотень атлетів: від наймолодших, які захищали честь п’ятнадцяти команд дитячо-юнацьких спортивних шкіл краю, до окремих відомих у минулому ветеранів, чиїм бажанням не розлучатися із «королевою» залюбки та з вдячністю скористалися збірні п’яти районів та обласного центру.

Що ж до особистостей, то відповідальний секретар Федерації легкої атлетики Тернопільської області Леонід Дахновський після завершення змагань юнаків з дівчатами не міг не порадіти з того, що найсильніші з них або ж підтвердили вже досягнутий рівень майстерності, або ж уже на самому початку сезону продемонстрували готовність покращувати результати.

Мова про спринтерів Василя Макуха, Олександра Підліпчука, Назара Флисника, бігунів на інші дистанції Вадима Трача, Андрія Мархевку, Олександра Мельника, штовхальників ядра Валентину Павлів, Вікторію Мітюрьову, Андрія Пижа, списометальників Дарину Мостову та Івана Василинюка, стрибунку у висоту Руслану Муравську, майстра спортивної ходьби Назарія Шилівського. Більшість із них, звісно, мешкають і тренуються в обласному центрі. Але і легкоатлетам з Бучацької, Зборівської, Коропецької дитячо-юнацьких спортивних шкіл не раз виявилося під силу піднятися на п’єдестал пошани. Тож і підсумки командної суперечки цілком очікувані. Впевнену перемогу здобула Тернопільська ОДЮСШ. За нею — Тернопільська ОДЮСШ із літніх видів спорту і Бучацька ДЮСШ.

У турнірі дорослих підкорити верхню сходинку п’єдесталу виявилося під силу як іменитим атлетам, так і відомим уже юніорам. По дві перемоги вибороли майстри спорту Руслан Даньків (800 і 1500 метрів) та Віктор Ворко (висота і довжина). Не було рівних також кандидатам в майстри Вікторові Сенчуку (200 метрів), Христині Стефанишин (висота), Олександрові Шилівському (ядро), Олегові Цебринському (100 метрів). Кубок за перемогу в командному заліку дістався легкоатлетам обласного центру. На другу сходинку п’єдесталу пошани піднялася збірна Тернопільського, на третю — Зборівського районів.

Фото Василя БУРМИ та автора