Поспілкуймося в Інтернеті

Тернопільська об’єднана ДПІ головного управління ДФС у Тернопільській області продовжує ділове співробітництво з інформаційним порталом 0352.ua. Чергову Інтернет-конференцію проведуть у четвер, 13 квітня.

Її модератор, головний державний інспектор Павло Петрович Копча пропонує всім бажаючим поспілкуватися на тему подання декларацій про майновий стан і доходи. А також буде готовий відповісти на запитання стосовно оподаткування доходів від продажу рухомого і нерухомого майна.

Інтернет-конференція проходитиме з 15-ї до 16-ї години.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ