Продаєте власну продукцію — задекларуйте доходи

Податковим кодексом України передбачено, що отримані від продажу власної продукції тваринництва доходи не оподатковуватися, якщо їх сума сукупно за рік не перевищує сто розмірів мінімальної заробітної плати (за 2016 рік — 137 800 гривень, у 2017 році — 320 000 гривень). Про це нагадали в Тернопільській ОДПІ.

Також таким фізичним особам не потрібно отримувати будь-яких довідок від сільської чи селищної рад. У випадку ж, якщо сума отриманого доходу перевищує згаданий розмір, ви зобов’язані подати до податкової інспекції довідку про самостійне вирощування, розведення, відгодівлю продукції тваринництва. Її в довільній формі видають сільські, селищні або міські ради за місцем проживання.

Якщо довідкою підтверджено вирощування продукції тваринництва безпосередньо таким громадянином, оподаткуванню підлягає дохід, що перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати. Коли — ні, доходи від продажу декларуються після закінчення року (до першого травня) та оподатковуються на загальних підставах: податком на доходи за ставкою 18 відсотків та військовим збором — 1,5 відсотка.

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1 чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ