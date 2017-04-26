Рідні стіни допомогли

Спортивний комплекс Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка наприкінці минулого тижня, 20—22 квітня, перетворився на велику борцівську арену. За нагороди традиційного Всеукраїнського турніру з греко-римської боротьби «Орлятко-2017» змагалися майже дві з половиною сотні юних атлетів з двадцяти п’яти міст нашої держави, а також з Молдови і Румунії.

Рідні стіни, як завжди, допомогли вихованцям Тернопільської міської комунальної ДЮСШ із цього виду спорту. У своїх вагових категоріях чемпіонські титули вибороли Анатолій Паснак із ЗОШ №12, Максим Радик із ЗОШ №8, Степан Жмурко із ЗОШ №24 і Володимир Войтович зі ЗОШ №26. Друге місце дісталося Денисові Грому із ЗОШ №4. А його товариш по навчанню Олександр Бескоровайний і Максим Шкабара із ЗОШ №18 удостоєні відзнак за третє місце.

Юні тернопільські борці тренуються під керівництвом директора спортивного закладу, заслуженого тренера України Андрія Телебана і майстрів спорту Костянтина Липки та Володимира Лучанка.

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