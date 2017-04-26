Студентська звитяга Віктора Петрова

У легкоатлетичному манежі дитячо-юнацької спортивної школи Харківського тракторного заводу минулої неділі, 23 квітня, визначилися всі лауреати XIII Універсіади України з боксу. Під час чотириденних баталій свою майстерність продемонстрували 128 атлетів з вісімнадцяти областей і столиці нашої держави.

Серед головних тріумфаторів турніру — і наш земляк з Микулинців, майстер спорту міжнародного класу Віктор Петров. Вихованцеві спортивного клубу «Медобори», який на цих змаганнях захищав честь Національного університету фізичного виховання і спорту України, не було рівних у ваговій категорії до 69 кілограмів.

Батько і наставник найбільш іменитого на Тернопільщині боксера, бронзового призера Перших Європейських ігор, заслужений тренер України Віктор Петров, завітавши в гості до редакції, розповів, що на шляху до чемпіонського титулу перед атлетом стояли чотири конкуренти. Знаючи заслуги Віктора, і зайвий раз переконавшись у першому раунді, що з ним жарти погані, секундант Василя Кирилюка з Рівного в другому вирішив на знак поразки свого підопічного викинути на канати рушник. Чому не вийшов на поєдинок другого кола турніру харків’янин Данило Ярошенко, Віктор Васильович не поцікавився. А ось півфінальний і вирішальний бої синові довелося провести з доволі відомими атлетами — майстром спорту Ельдаром Боярком з Одеси та віце-чемпіоном торішньої молодіжної першості світу Павлом Гулою з Хмельницького. Після завершення обох усі п’ять бокових рефері перевагу за очками віддали Вікторові Петрову. Його перемога, до речі, суттєво допомогла збірній київського вишу завоювати друге місце в командній суперечці.

Розпочатий з перемоги на Універсіаді України сезон обіцяє бути цікавим. Уже на наступному тижні (4—5 травня) на вихованців «Медоборів» чекає мандрівка до Івано-Франківська, де візьмуть участь у традиційному міжнародному турнірі. Наприкінці ж наступного місяця вирушать до польського Жешува на матчеву зустріч з місцевими боксерами. А в липні вже конкретно для Віктора Петрова участь у міжнародному турнірі класу «А» в Одесі стане початком безпосередньої підготовки до Кубка України з боксу, призначеного на вересень у Маріуполі.

А під кінець року — ще два відповідальні всеукраїнські старти. На жовтень у Вінниці запланований чемпіонат України серед молодих атлетів до 22-х років. У листопаді ж — чемпіонат України серед дорослих.

На фото: чемпіон Універсіади Віктор ПЕТРОВ і його батько та наставник Віктор Васильович ПЕТРОВ з відзнаками змагань у Харкові.

Фото з архіву Віктора ПЕТРОВА-старшого