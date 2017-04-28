Успіхи юних

Сімнадцятирічна тернопілька Аліна Сивак стала переможницею юніорського чемпіонату України з вільної боротьби серед атлеток, чия вага не перевищує 44 кілограми. Завдяки успішному виступові підопічна Сергія Кондратенка отримала ліцензію на участь у липневому чемпіонаті Європи в Болгарії.

Під час змагань, які відбулися в манежі Івано-Франківського коледжу фізичного виховання, наша землячка, на жаль, захищала честь збірної Львівської області. Адже через відсутність на Тернопільщині спеціалізованих навчальних спортивних закладів дівчина вирішила продовжити навчання у Львівському вищому училищі фізичної культури. Аналогічно і Василь Ільницький, якого азам боротьби навчав Валерій Красовський. Ще один наш земляк завоював для збірної сусідньої області бронзову медаль у ваговій категорії до 55 кілограмів.

Успішно виступили атлети з Тернопільщини і на ювілейному десятому Міжнародному юнацькому турнірі, присвяченому ветеранам боротьби Прикарпаття, який теж нещодавно відбувся в Івано-Франківську. В суперечці атлетів, чия вага не перевищує 76 кілограмів, не було рівних Олександрові Михальському із Збаража. Відзнак за друге місце удостоїлися його земляк Олександр Мельник і Андрій Демкович з Теребовлі. А бронзовими призерами стали тернопілець Володимир Рибін і теребовлянці Віктор Крупа з Валентином Галайчуком.

Борці тренуються під керівництвом Петра Короля, Володимира Пархалюка і Валерія Красовського.

Фото Ігоря СЦІБАЙЛА