Чи ходитимуть на «Динамо»?

Понад п’ятдесят тисяч глядачів зібралися минулої п’ятниці, 21 квітня, на НСК «Олімпійський» у столиці нашої держави, аби стати свідками центрального матчу 26-го туру чемпіонату України з футболу в прем’єр-лізі між київськими динамівцями і донецьким «Шахтарем». Більшість, яка вболівала за господарів, звісно ж, залишилася незадоволеною — поразка динамівців з рахунком 0:1.

Зустріч лідерів вітчизняного футболу, чесно кажучи, позитивних емоцій не викликала. Біло-сині вкотре довели, що за рівнем майстерності нинішніх своїх виконавців набагато поступаються іншій столичній (адже гірники вже четвертий рік теж базуються в Києві) команді. Не надто порадував і «Шахтар». Хоча би з огляду на те, що під керівництвом Мірчі Луческу футболісти нізащо би не задовольнилися мінімальною перевагою, а до останку шматували захисні редути принципових конкурентів. Натомість нинішнього наставника Паулу Фонсеку, вочевидь, влаштовує і синиця в руках.

Не можна не згадати і про те, що за присутності інспекторів з міжнародних футбольних організацій, які перевіряли готовність головної футбольної арени країни до проведення фінального матчу Ліги чемпіонів 2018 року, вболівальники обох грандів постаралися якнайбільше зіпсувати враження почесних гостей. Охорона стадіону так і не змогла завадити проникненню на трибуни расистських лозунгів, вибухових пакетів і петард. Малою втіхою є хіба та обставина, що про постраждалих від конфліктів не повідомлялося.

Серед інших поєдинків заслуговує на увагу двобій «Зорі» з «Чорноморцем». Підопічні Олександра Бабича переконливо довели не випадковість нещодавньої перемоги над «Шахтарем». Третя на сьогодні команда теж змушена була поступитися з аналогічним рахунком 1:2. Інші результати: «Олександрія» — «Олімпік» — 1:0, «Дніпро» — «Ворскла» — 2:0, «Карпати» — «Волинь» — 1:0, «Сталь» — «Зірка» — 1:0.

У 27-му турі, матчі якого відбудуться найближчих суботи-неділі, 29—30 квітня, «Чорноморець», без сумніву, постарається випробувати на міцність й останнього з трійки лідерів турніру чільної шістки — київське «Динамо». А сьогодні, 26 квітня, відбудуться півфінальні матчі Кубка України. Динамівці вирушать у гості до єдиного представника першої ліги, «Миколаєва», а «Шахтар» у Харкові прийматиме «Дніпро».

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