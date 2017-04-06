Як козаки доходи декларували

Десь у козацькому краї… Козаки, зручно вмостившись, складають декларацію про отримані доходи…

Лунають голоси:

— Пиши!

— Декларація про доходи… Я отримав подарунок від отамана!

— А я в спадок від кума отримав хатину з садочком!

— Я хижу свою шинкареві в оренду здав!

— А я в поході золота трохи набрав!

— Встигнути би до першого травня в славнім граді Тернополі подати декларацію!

— А я декларацію давно Інтернетом подав!

— І ми на це пристаємо!

— Пристає-мо-о-о-о-о…

— Тобі, Україно, я декларую!

Сучасну версію ролика, створеного на основі відомого полотна «Запорожці пишуть листа турецькому султанові», екранізували фахівці Тернопільської об’єднаної ДПІ та відомі актори Тернопільського академічного обласного драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка. Ось уже третій рік тернопільці і гості міста мають можливість почути і побачити цей сюжет з гучномовців та рекламних телевізійних екранів. Погодьтеся, майстерно зроблена і доволі переконлива агітація задекларувати отримані статки.

Повну версію ролика також можна переглянути на суб-сайті офіційного веб-порталу Державної фіскальної служби України за посиланням: http://tr.sfs.gov.ua/.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ