Є зарплата — є знижка

Останнім часом чимало водіїв переобладнали свої автомобілі для роботи на газу. Причому держава стимулювала зацікавленість автомобілістів у придбанні газобалонного обладнання — передбачила повернення частини витрат на переобладнання через механізм податкової знижки.

Як скористатися таким правом і що для цього потрібно? Правом на податкову знижку в 2017 році може скористатися фізична особа — власник автомобіля, яка є резидентом та одержувала доходи у вигляді зарплати. Серед документів доцільно мати:

— довідку про зарплату;

— платіжні та розрахункові документи, що підтверджують понесені платником податку витрати на переобладнання авто;

— акт технічної експертизи про відповідність конструкції та технічного стану переобладнаного транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху або сертифікат відповідності, виданий уповноваженою випробувальною лабораторією;

— свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, до якого внесені дані про встановлення спеціального обладнання та виду використовуваного палива.

Копії цих документів, як правило, додаються до декларації для пришвидшення перевірки відомостей та розрахунку знижки. Варто також зазначити, що до податкової знижки витрати включаються лише в сумі, яку фізична особа сплатила впродовж звітного податкового року. Жодних обмежень щодо вартості робіт з переобладнання, яку можна віднести до податкової знижки, Податковий кодекс не висуває.

Декларацію для використання свого права на податкову знижку громадяни можуть подавати впродовж усього року – до 31 грудня.

У відділі адміністрування податку на доходи фізичних осіб та податків з громадян Тернопільської ОДПІ також повідомили, що декларації для отримання податкової знижки вже подали п’ять власників переобладнаних транспортних засобів. Сума до повернення склала 11,4 тисячі гривень.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ