№14 від 6 квітня 2017 року

Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 6 квітня 2017 року.
Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 6 квітня 2017 року.
Всеукраїнська незалежна громадсько-політична газета
Підвіз мене вчера сусід додому на фірі від автобусної зупинки. Їздивім купувати новий сікач, жеби виноград обценькати.
Переможці фінального турніру з пляжного волейболу XXV сільських спортивних ігор Тернопільщини, який наприкінці червня відбувся в Скалаті, брати Ярослав і Тарас Савківи через два місяці підтвердили реноме фаворитів і на майданчику динамівського товариства в Тернопільському парку культури і відпочинку імені Т.Г. Шеченка.
Цими днями студенти кафедри журналістики Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка разом зі своїм куратором Олесею Мединською відвідали Тернопільську міську раду. Екскурсію провів начальник патронатного відділу Максим Черкашин.
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