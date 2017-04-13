№14 від 6 квітня 2017 року

Переможці фінального турніру з пляжного волейболу XXV сільських спортивних ігор Тернопільщини, який наприкінці червня відбувся в Скалаті, брати Ярослав і Тарас Савківи через два місяці підтвердили реноме фаворитів і на майданчику динамівського товариства в Тернопільському парку культури і відпочинку імені Т.Г. Шеченка.