Нумо, хлопчаки з дівчатами!

У Скалатській ЗОШ відбулися змагання учнів других класів загальноосвітніх навчальних закладів об’єднаної територіальної громади. Юні фізкультурники із задоволенням приєдналися до всеукраїнських масових стартів «Рух заради здоров’я».

Веселі і різноманітні естафети, які організатори турнірів «Нумо, дівчата!» і «Нумо, хлопці!» придумали для малечі, звісно ж, не могли їй не сподобатися. І біг змійкою, і допомогти батькам посадити та позбирати «картоплю», і справжня смуга перешкод. Та й з м’ячем усі залюбки граються.

Напружені та азартні випробування далі змінилися очікуванням вердикту суддівської колегії. Безпристрасне журі визначило, що перемогу здобули дітки з Поділля. Друге місце дісталося їхнім ровесникам з Новосілки, третє — не менш дружній команді юних школярів з Полупанівки. Лауреати нагороджені грамотами та сувенірною атрибутикою Скалатської міської ради.

Саме відділ освіти та комунальний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» цього органу місцевого самоврядування й організували змагання спільно з Тернопільським обласним центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Фото тернопільського «Спорту для всіх»