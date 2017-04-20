Особисте досягнення задля реваншу

Напередодні Великодня Мукачеве на Закарпатті гостинно зустрічало більшість із найсильніших вітчизняних майстрів легкоатлетичних метань. Всеукраїнський турнір пам’яті заслужених тренерів України Зосима Синицького, Олександра Канакі й Миколи Виставкіна став завершальним етапом підготовки до квітневого чемпіонату України в Кропивницькому.

Під час дводенних стартів вельми порадували і тернопільські майстри «королеви». Передусім у секторі для штовхання ядра, де студент Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Іван Карюк, який займається в обласній школі вищої спортивної майстерності, в змаганнях юніорів був переповнений бажанням узяти реванш за поразку в Сумах на чемпіонаті України в приміщенні у свого молодшого товариша по навчанню, вихованця Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Олександра Шилівського.

І задумане підопічному свого діда Івана Чуби та заслуженого тренера України Михайла Васірука сповна вдалося. Причому більш ніж переконливо. Учасник позаторішнього юнацького та торішнього юніорського чемпіонатів світу переміг з особистим досягненням — 18 метрів 90 сантиметрів. Не спасував й Олександр, який займається під керівництвом Івана Панасюка та Олега Данилюка. Відзнак за друге місце першокурсник факультету фізичного виховання удостоївся, пославши снаряд у найкращій із спроб на 17 метрів 92 сантиметри.

Один з наставників Олександра Шилівського майстер спорту Іван Панасик теж не втратив можливості продемонструвати свій нинішній рівень майстерності. В секторі для метання диску переміг упевнено — 57 метрів 82 сантиметри. Щоправда, більше змагався із самим собою, адже трійка головних конкурентів на всеукраїнській арені чомусь вирішила на Закарпаття не їхати. Нагадаю також, що найкращий тернопільський дискобол займається під керівництвом Володимира Кучеренка і Василя Яковіва.

А третє «золото» до скарбнички збірної області поклала ще одна вихованка ОДЮСШ із літніх видів спорту Вікторія Ніконенко. Підопічній Василя Яковіва не було рівних у суперечці метальниць молота віком до 23-х років — 53 метри 30 сантиметрів.

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