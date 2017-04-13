Перестаньте, нарешті, на дітей «дмухати»

Незважаючи на прохолодну погоду, майже дві сотні дітей з понад двох з половиною десятків збірних районів, об’єднаних територіальних громад, сільських рад та обласного центру взяли участь у змаганнях з легкоатлетичного кросу XXI Спортивних ігор школярів Тернопільщини. Чи не переконлива відповідь тим методистам-чиновникам освітянських відділів та управлінь різного рівня, які наводили ледве не «залізобетонні» аргументи на користь виключення цієї популярної бігової дисципліни з програми школярських стартів.

А й справді, що може бути найбільш простим та, водночас, найбільш корисним для зміцнення здоров’я підростаючого покоління, аніж невибагливий біг пересічною місцевістю. В тернопільському парку «Загребелля» збірні юних любителів «королеви спорту» традиційно визначили лауреатів змагань сільських і міських загальноосвітніх навчальних закладів.

Після стартів наймолодших суддівська колегія, без сумніву, не могла не звернути уваги на тих, хто ще мінімум два роки удосконалюватиме свою майстерність у бігових заняттях під час шкільних уроків фізкультури. Мова про Андріану Антонюк із Заруддя Зборівського, Юлію Теслюк із Заліщицького і Валентину Павлів зі Жнибородів Бучацького районів, Віктора Гнатіва з Бурканова Теребовлянського, Павла Телев’яка з Вищих Луб’янок та Юрія Горошка з Котюжинців Збаразького районів.

Натомість старшокласникам уже на можна не задумуватися над тим, де продовжать здобувати майбутній фах та удосконалювати спортивну майстерність. Мова передусім про переможців забігів старших юнаків і дівчат Владислава Кравчука з Педагогічного ліцею та Олександру Усенко їз Шумська. Хоча й про інших призерів наставники, звісно, завжди піклуватимуться: Тетяна Когут, Зоряна Ткач з Бережан, Олександр Мельник із Зборова і Микола Хомко з педліцею, без сумніву, так само постараються заявити про себе і на всеукраїнській арені. Передусім, звичайно ж, підопічний Володимира Небельського Олександр Мельник.

І на завершення про командні підсумки, без успіхів в яких у тренерів і керівників настрою, звісно ж, не додасться. В суперечці сільських шкіл Збаразький район (Ігор Патроник) випередив Заліщицький (Василь Токарчук) і Тернопільський (Іван Салук). А командна суперечка старшокласників завершилася перемогою бережанських атлетів. За підопічними Володимира Дуди фінішували легкоатлети обласного центру (Оксана Дуда) і Зборівського районів (Володимир Небельський).

Фото Тернопільської ОДЮСШ