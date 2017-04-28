Практиканти платять податки

При нарахуванні зарплати студентам, котрі згідно з договором проходять практику на підприємстві, останнє виступає податковим агентом та зобов’язане утримувати податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків та військовий збір — 1,5 відсотка. Про це нагадали в Тернопільській ОДПІ.

Відповідно до Закону України «Про освіту» п’ятдесят відсотків зарплати за виробниче навчання і виробничу практику учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів направляється закладу для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, слухачів, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи.

В інспекції також нагадують, що студенти, котрі навчаються на платній формі навчання та одночасно працюють й отримують зарплату, можуть скористатися своїм правом на податкову знижку.

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1 чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ