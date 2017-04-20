ТЕРНОПОЛЯНКА ПРЕДСТАВИЛА СВОЇ КАРТИНИ В ІНДІЇ

Еліна Абакарова-Нісчал, яка є засновником Школи індійського танцю «Амріта» в Тернополі, окрім танцювального, має ще один талант — написання картин. Її художня виставка «Краса мистецтва і природи» нещодавно експонувалася в художній галереї ICCR (Індійська рада з культурних зв’язків). Почесним гостем відкриття експозиції був президент ICCR, професор Локеш Чандра, відомий автор багатьох наукових книг про буддизм і культуру, а також генеральний директор ICCR Амарендер Кхатуа, його заступник Ванлал Гума, посол Республіки Болгарія в Індії Петко Дойков з дружиною, посол Республіки Словаччина в Індії Зігмунд Берток, дружина Надзвичайного і Повноважного посла України в Індії Наталія Поліха з представниками посольства, директор Угорського культурного центру Золтан Вільгельм та інші поважні гості і відвідувачі.

Художниця відкрила експозицію виступом у класичному стилі бгаратанатйам, виконавши танець привітання «Пушпанджалі». Будучи професійною танцівницею, Еліна Абакарова-Нісчал часто відкриває свої виставки хореографічними постановками. Цього разу це мало особливе значення. Саме ICCR надала їй стипендію в 1999 році для приїзду в Індію з метою вивчення класичних індійських танців.

Більшість робіт художниці, представлених на виставці, виконана в техніці акварельного, акрилового та олійного живопису на полотні. Вони тісно пов’язані з індійською тематикою: зображення танцювальних рухів карана (старовинний індійський стиль, описаний мудрецем Бгарата Муні в «Натйа Шастрі» — трактаті про танцювальне мистецтво), алегорій, небесних танцівниць Апсар. Велику частину експозиції становлять пейзажі величних Гімалаїв. Також були представлені роботи на іншу тематику. Почесний гість професор Локеш Чандра та інші поважні гості дали високу оцінку роботам художниці. Відвідувачі особливо відзначали витонченість, майже мініатюрну техніку виконання, детальне відображення архітектурних тонкощів, ретельне зображення анатомії людського тіла, давніх індійських прикрас, одягу, зачісок тощо. Також відвідувачі висловлювали своє захоплення кольоровою гамою, елегантністю виконання, захоплюючими сюжетами, красою зображуваних образів.

Еліна Абакарова-Нісчал навчалася мистецтву живопису і рисунку в Бережанській художній школі та Національному університеті «Львівська політехніка». Її стиль відрізняється витонченістю, романтизмом, філософським та емоційним наповненням, піднесеністю і красивою гамою кольорів. Будучи одночасно танцівницею і художницею, Еліна передає через живопис чаруючу красу руху, космічну геометрію та філософію індійського класичного танцю, використовуючи останній як символ для передачі різноманітних ідей. Художниця захоплюється філософськими ідеями, закладеними у Ведах, Упанішадах, «Агні Йозі» Олени Реріх, «Теософії» О. Блаватської. Її роботи є продовженням і вираженням цих ідей. Полотна Еліни Абакарової-Нісчал уже були представлені раніше в Києві, Дніпрі, Кам’янському, Вінниці, Москві (Росія), Ельблонгу (Польша), Катманду (Непал), Наггарі та Делі (Індія).

Світлана НАКОНЕЧНА.

На фото: Еліна АБАКАРОВА-НІСЧАЛ та її роботи.

Фото з архіву художниці