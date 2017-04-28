Виступив непогано

Звертаюся до вас із проханням розглянути моє звернення і сподіваюся, що з вашою допомогою буде розв’язана не тільки моя проблема, а й усіх знедолених людей Борщівського району. Раніше кожен господар свого будинку мав абонентську книжку, де щомісяця записував показники з електролічильника, йшов на пошту й оплачував рахунок. Тепер селом ходить контролер, знімає показники лічильника й […]