Відмінний дебют на європейському помості

В іспанській Малазі завершився чемпіонат Європи з пауерліфтингу. Честь юніорської збірної України на цих змаганнях гідно захистила тернопілька Анастасія Наконечна.

Вихованка Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, яка під керівництвом Артура Олійника та Ігоря Лисого вже не один раз устигла відзначитися на всеукраїнській арені, підкорила норматив майстра спорту, не спасувала і під час дебютного виступу на європейському помості.

У суперечці з найсильнішими силачками континенту, чия вага не перевищує 57 кілограмів, у присіданні зі штангою виборола друге місце — 145 кілограмів. І хоча в жимі снаряду лежачи (75 кілограмів) та в становій тязі (142,5 кілограма) довелося задовольнитися підсумковими третіми місцями, набраних у сумі триборства 362,5 кілограма цілком вистачило, аби з першої ж спроби завоювати титул віце-чемпіонки юніорського чемпіонату Європи.

Колектив Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту щиро вітає Анастасію Наконечну та її наставників Артура Олійника та Ігоря Лисого з досягненням, яке стало одним з найвагоміших в історії створеного нещодавно навчального спортивного закладу.

Фото з архіву Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту